CDA wil rolstoelpad over het strand

Onduide­lijk­heid over stadsspeel­tuin Van Glymes

6 augustus BERGEN OP ZOOM - Gaat de stadsspeeltuin 20 augustus nu dicht of niet? De onduidelijkheid voor bezoekers is groot. ,,We krijgen er dagelijks vragen over", zegt een vrijwilliger van de speeltuin. ,,Wij stoppen als stichting stadsspeeltuin Van Glymes, 19 augustus zijn we voor het laatst open. De gemeente neemt het daarna over, maar doet heel vaag. Wij weten van niets."