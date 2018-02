CDA Tholen en Bergen op Zoom tegen megawindmolens in Auvergnepolder

Quote Het is onzin de huidige windmolens nu al weg te halen Erik Verbogt, raadslid CDA Bergen op Zoom ,,Tholen wist niet van de plannen in Bergen op Zoom af. De nieuwe windmolens komen pal tegenover de stad Tholen te staan'', aldus het raadslid. Dat is aan de overkant van het kanaal niet goed gevallen. Er zijn alternatieven denken de beide CDA-afdelingen. ,,Laat de huidige acht windmolens staan. Ze hebben een levensduur tot 2030. Het is onzin ze nu al weg te halen'', meent Verbogt.

Want dat is het plan waar Bergen op Zoom medewerking aan verleent: acht kleine windmolens moeten het veld ruimen voor vier hele grote. ,,Die komen verspreid over de polder te staan, niet op een lijn.'' Dat geeft volgens hem geen pas. ,,Ze zijn drie keer zo hoog als de schoorsteen van de Spiritus.''

Welgelegen

Verbogt: ,,Beter is zes kleinere windmolens te plaatsen van maximaal 100 meter hoog. En beter is om het zoekgebied te vergroten. Ook eens te kijken naar de mogelijkheden in de Auvergnepolder-noord.'' Dat is de polder ten noorden van de Eendrachtweg. ,,Daar staan amper woningen. De windmolens komen in dat geval tegenover het Thoolse bedrijventerrein Welgelegen te staan. Dat is veel beter dan pal tegenover de stad Tholen.'' Vanuit Lepelstraat hoeven windmolens in de noordelijke polder niet op te vallen. ,,Er staan populierbossen voor.''

Oesterdam