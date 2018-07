CDA pleit voor aanpassingen aan het Ravelijn in Bergen op Zoom

Dag Bergen op Zoom

14 juli Na bijna 20 jaar te hebben gewerkt voor BN DeStem houd ik het op 18 juli voor gezien. Officieel ga ik op 1 september uit dienst, maar ik heb nog de nodige vakantiedagen op te souperen tot dat moment. Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Dongen. Ik heb ze allemaal een keertje onder mijn hoede gehad voordat ik in 2012 adjunct-hoofdredacteur werd. Eind 2015 strijk ik neer in Bergen op Zoom waar ik mijn voorlopig laatste jaren als journalist heb doorgemaakt. Een genot. Want wat is dit toch een mooie stad. Voor mij de mooiste plek waar ik heb gewerkt in al die jaren. Wat ik straks ga doen, ik weet het nog niet. Mocht u een leuke baan weten in de communicatiehoek, ik hoor het graag. Maar ik ga dit jubelstadje en zijn inwoners missen. Wat precies? Nou vooruit. Zomaar een lijstje, in willekeurige volgorde: