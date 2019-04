CDA-Kamerlid Van den Berg wil opheldering minister over nieuwbouw Bravis ziekenhuis in Roosendaal

Vrouw met lachgas rijdt al slingerend over de weg in Bergen op Zoom

14:21 BERGEN OP ZOOM - Een 19-jarige automobiliste is in de nacht van zondag op maandag betrapt met lachgas achter het stuur. Agenten kregen haar in de smiezen toen ze slingerend over de Boulevard in Bergen op Zoom reed. Dat meldt een jeugdagent op Instagram.