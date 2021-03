Carpaccio-liefhebbers opgelet, dit Bergse restaurant bezorgt ze in alle soorten en maten

Kruisland­se muzikant haalt inspiratie uit coronatijd: ‘Lockdown, baan kwijt, genoeg voer voor een nummer’

25 maart KRUISLAND - ‘I'm livin’inside, try to find a way to spend my time these days.’Corona zette het leven van Patrick van Lissum (42) finaal op zijn kop. Hij verloor zijn baan. Gooide het roer om, werd vrachtwagenchauffeur. En schreef tussendoor liedjes. Met zijn lockdown-song belandde de Kruislander bijna in de tipparade van de Top40.