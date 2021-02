Carolien Kruf (1965-2020) maakte haar debuut niet meer mee, maar haar gedichten leven voort’

interview Jade (19) ruilt Lepel­straat in voor Kansas, Amerika: ‘Mooi dat voetbal me daartoe in staat stelt’

17 februari LEPELSTRAAT/ROOSENDAAL - Na de zomer gaat ze voetballen en studeren in Amerika. In het plaatsje Pratt in Kansas, in het midden van niets. Voor Jade Massing (19) uit Lepelstraat gaat een Amerikaanse droom in vervulling. Bewust koos ze voor het bescheiden Pratt Community College. ,,Ik ben geen stadsmeisje.’’