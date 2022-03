Carnavalssymbool ‘De Snoek’ krijgt vaste stek bij gemeentehuis in Hoogerheide

De snoek is het carnavalssymbool voor de dorpen Hoogerheide en Woensdrecht en draagt op zijn rug twee kinderen, die de twee dorpen voorstellen. De Snoek was een ontwerp van Hoogerheidenaar Hein Vree. Rien Stok weet nog dat het kunstwerk in 1985 bij het voormalige gemeentehuis in De Raadhuisstraat in Hoogerheide werd geplaatst. ,,Ik mocht toen als grootste boer het beeld mee onthullen.”