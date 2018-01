Carnavalsseizoen begon met open dag Steenbergse bouwers

STEENBERGEN - Een drukte van jewelste, afgelopen zaterdag bij de bouwers van de Vlaojestáámpers. Druppelden er overdag al wat mensen over de vloer bij de loods in Welberg , 's avonds ging het dak er pas echt af, tijdens de feestavond. Allemaal kwamen ze kijken hoe het er voor stond met de wagen van de bouwclub.

De jaarlijkse open dag van de Steenbergse bouwclub is een beetje het onofficiële startsein voor het carnavalsseizoen. ,,We willen laten zien waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest'', vertelt Koen Cuelenaere. Hij heeft de wagen weer ontworpen, in samenwerking met Emiel IJpelaar, Rick van Merode en Maarten Sachteleben. ,,Ons motto dit jaar is 'immaol in d'n olie!'. We hebben het zwarte goud aangeboord en de rijkdom gaan we vieren tijdens de optocht.''

Voorproefje

Dat betekent een wagen vol muntstukken, olievaten, sjeiks en sultans. De bezoekers van de open dag kregen zaterdag alvast een voorproefje. En wat viel Nel Verkaat op? Ze lacht. ,,Dat er nog veel moet gebeuren. Maar dat is altijd zo. Het komt gelukkig altijd weer goed.'' Verkaat komt alweer een aantal jaar naar de open dag van de bouwclub. Haar man en zoon helpen mee. ,,De wagen wordt ieder jaar weer groter en mooier'', valt haar op.

In de loods aan de Hoogstraat in Welberg zijn de vele bouwers van de club zaterdag nog druk bezig. Ze plakken papier-maché over het piepschuim van de poppen, geven ze nog een likje verf en ook aan de mechaniek voor de bewegingen wordt hard gewerkt.

Drukke dag

Aan de voorkant van de loods is de onderkant van de wagen te zien. Daar moet nog veel aan gebeuren, zegt Emiel IJpelaar. ,,Maar in de andere loods staan al heel wat poppen die klaar zijn. Ze hebben ook allemaal een kleurtje. Dus daaraan kun je zien dat we best ver zijn.''

Het is best een drukke dag, zegt de constructielasser van het team. ,,Ik had voor vandaag gewoon een to do-lijstje, maar ondertussen moet je ook allemaal mensen rondleiden en vertellen. Heb heel veel niet kunnen doen daardoor, maar het is wel altijd heel gezellig.''