‘Carnaval zal dit jaar anders zijn dan we gewend zijn, maar dat betekent niet dat er niets kan’

Ongeveer twee weken voor carnaval maakt het kabinet pas bekend of er nog meer versoepelingen komen. Wat er dan mogelijk is, is nog onduidelijk. Wat kan er in twee weken nog geregeld worden?

In de gemeente Bergen op Zoom zijn de meeste vergunningen, zoals voor de optocht of intocht, al geannuleerd. Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom, staat in nauw contact met de politie, de Stichting Vastenavend en de Bergse horeca om te kijken of er alsnog iets mogelijk is.

,,Evenementen zijn dit jaar niet toegestaan, ik verwacht dat het alleen gaat om horecabezoek”, stelt Petter. ,,Mochten er wel aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dan spannen wij ons daar tot het uiterste voor in.”

Mogelijkheden

Ook in Woensdrecht speelt de vraag wat de wensen en kansen zijn en wat er nodig is qua maatregelen om carnaval ordentelijk te laten verlopen. ,,We inventariseren wat er leeft bij onze carnavalsstichtingen, zijn met hen in gesprek en kijken wat mogelijk is en adviseren in de mogelijkheden die zij toch nog zien om binnen de huidige situatie iets te organiseren”, laat gemeentewoordvoerder Sharan Kok weten.

Binnenkort staat er een overleg met de Woensdrechtse horeca op de planning. ,,Alleen is het momenteel voor ons nog erg lastig communiceren, omdat we nu alleen weten wat de huidige maatregelen zijn en niet wat er straks mogelijk nog versoepeld of aangescherpt wordt”, aldus Kok. In aanloop naar het feest is één ding alvast wel geregeld. ,,Onze buitendienst heeft in alle kernen de carnavalskomborden al opgehangen.”

De gemeente Steenbergen staat voortdurend in contact met de organisaties van carnaval in alle kernen om te kijken wat er mogelijk is. ,,We hopen allemaal dat er op een verantwoorde manier nog meer ruimte komt, maar kunnen nu nog niet vooruitlopen op eventuele nieuwe voorschriften of de beslissing van het kabinet over carnaval.”

Nog even wachten op duidelijkheid

De gemeente Roosendaal is zich intern aan het voorbereiden, in goed overleg in nauw contact met de horeca, carnavalsstichtingen en de Veiligheidsregio. ,,Pas na het weegmoment half februari kunnen we echt duidelijkheid geven”, zegt woordvoerder Jeroen Steenmeijer.

Roosendaal ziet het niet somber in: ,,Carnaval zal dit jaar sowieso anders zijn dan we gewend zijn. Anders dan we zouden willen, maar dat betekent niet dat er helemaal niets kan.”

Half jaar

Halderberge is zich al een half jaar aan het voorbereiden op carnaval. Vergunningen zijn ingediend en nog in behandeling. De gemeente verwacht uiteindelijk snel te kunnen schakelen: ,,Gezien onze voorbereiding en de contacten die we met de horeca en de carnavalsstichtingen hebben, kunnen we op tijd de vergunningen op orde hebben, ondanks het late besluit vanuit de Rijksoverheid.”

Manon Erkens-Brouwers, woordvoerder van de gemeente Etten-Leur, zegt te hopen op meer versoepelingen. ,,Als gemeente stellen wij alles in het werk om activiteiten die binnen de regels mogen ook toe te staan en te faciliteren. In de planning van de werkzaamheden van onder andere boa’s en medewerkers buitendienst is al rekening gehouden met hun inzet ten behoeve van de carnavalsperiode.”

Startklaar

De gemeente Moerdijk lijkt eveneens startklaar te staan om indien mogelijk toch carnaval te kunnen vieren. Ook hier is nauw overleg tussen gemeente en de lokale carnavalsstichtingen en -verenigingen. ,,Wij hebben de organisaties gevraagd om hun eventuele plannen in te dienen op basis van de huidige regels, met daarbij een alternatief voor als er straks meer mag dan alleen zittend carnaval vieren”, aldus woordvoerder Connie Polak.