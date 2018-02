Carnaval in Dinteloord is een blijvertje, enige dat nog ontbreekt is een prins

videoDINTELOORD - De wederopstanding van carnaval in Peejlòòfdurp is een blijvend succes. Het aantal deelnemers aan de optocht is meer dan verdubbeld en de fééstkalender staat nog tot en met maandag barstens vol feesten en partijen.

In woonzorgcentrum De Nieuwe Haven in Dinteloord gaan de handjes woensdagavond allemaal de lucht in. Mathijs Pluijgers zingt er zijn feestnummer 'Op de tandem'. Nauwelijks bijgekomen trakteert dweilband T'oonladders Zat de ouderen en enkele bewoners van zorginstelling SDW op bekende carnavalsnummers.

"Dit is geweldig", zegt locatiemanager Peter de Kock van woonzorgcentrum De Nieuwe Haven. Zijn personeel had al plannen voor carnavalsactiviteiten binnen de muren van de zorginstelling maar de plaatselijke carnavalsorganisatie was ze voor. "De tijd is rijp dat carnaval in Dinteloord opnieuw zijn intrede doet. Mooi dat er aandacht is voor onze ouderen. Ze genieten hier enorm van."

Uit volle borst

En dat is te zien. De ouderen zingen de liedjes uit volle borst mee. "Hier doe je het voor", zegt Carlo Baas, die in de plaatselijke carnavalsclub zit. "Dit gaan we volgend jaar nog eens dunnetjes overdoen." Baas zit volop plannen en wil carnaval in Dinteloord stap voor stap weer op de kaart zetten.

Dat is dit jaar aardig gelukt. Met maar liefst 25 deelnemers aan de optocht, die maandagmiddag plaatsvindt. Dat zijn er dertien meer dan vorig jaar. "We hebben negen grote wagens", zegt Baas trots. "Zowel van onze eigen verenigingen als uit Nieuw-Vossemeer, Fijnaart, Oud-Gastel en Noordhoek. We missen alleen Steenbergen, terwijl de leut daar dit jaar geen grèènze kent."

Groei

Niet alleen de optocht heeft meer deelnemers, ook de organisatie is gegroeid. Dertien man telt de club nu, die officieel nog geen vereniging is. Volgens Baas staan de neuzen dit jaar allemaal dezelfde kant op. Hij verwacht vrijdagavond veel van het Worstenbal van carnavalsvereniging Dun Dubbel Dees in sportcafé de Buitelstee.

Prins

Quote Het probleem zit 'm in het vinden van tijd. De helft van de car­na­vals­or­ga­ni­sa­tie zit ook in een bouwclub Carlo Baas Het enige dat Dinteloord nog mist is een prins en een gevolg. "Daar hebben we al wel over gepraat. Het probleem zit 'm in het vinden van tijd. De helft van de carnavalsorganisatie zit ook in een bouwclub." Stiekem hoopt Baas dat het volgend jaar lukt. Peter de Kock van De Nieuwe Haven is in ieder geval helemaal in zijn nopjes met de inspanningen.

"Misschien is deze avond een eerste zet voor een samenwerking met SDW op het gebied van ontspanning. De ouderen en mensen met een beperking gaan goed samen. Wat dat betreft is carnaval het juiste smeermiddel." Baas en zijn ploeg keren volgend jaar in ieder geval terug naar het woonzorgcentrum.

"De volgende stap is de jeugd betrekken en het programma verder optimaliseren en uitbouwen. We hebben in ieder geval een stevige basis gelegd. Wie had dat gedacht?"