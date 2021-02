Carnaval 2021: Gèèfste gevel, mooiste wagen en een Snoekentreintje

Ruud opent een ijssalon in coronatijd: ‘Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten’

8:50 HOOGERHEIDE - Ruud de Weert blijft de toekomst rooskleurig inzien, ondanks alle coronabeperkingen. De Weert is eigenaar van restaurant Bij de Pastorij in de Raadhuisstraat in Hoogerheide. Zijn restaurant is, net als alle andere horecazaken, door corona al maanden dicht. Toch ziet hij de toekomst nog steeds rooskleurig tegemoet en gaat hij uitbreiden. Met ingang van 1 april van dit jaar, begint hij in een pand naast zijn restaurant een ijssalon.