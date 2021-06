Carla Sperling: ‘Met je EHBO op zak maak je heel wat mee’

Carla: ,,Voor mij voelt het niet uitzonderlijk wat ik doe. Sterker nog: ik word er ontzettend blij van als ik van betekenis kan zijn voor een ander. Precies wat ik bij de EHBO kan zijn.” Terugdenkend aan veertig jaar EHBO, poppen er bij Carla vanzelf bijzondere herinneringen op. ,,Ik heb ooit mijn eigen buurvrouw gereanimeerd bij mij thuis. Ze was toen 83 en is uiteindelijk nog 92 geworden. Dan besef je ineens hoe waardevol het is dat je deze kennis in huis hebt.”



Precies die momenten zijn voor Carla de reden om haar kennis te willen overdragen. Bij de EHBO Bergen op Zoom is dat wat ze doet; ze geeft cursussen in Bergen op Zoom en Sint-Maartensdijk. ,,Mijn man zegt wel eens gekscherend dat ik het op zoek. Zodra hij met mij ergens is, gebeurt er wel weer wat. In Frankrijk, Engeland, maar ook gewoon op de camping in Zeeland.’’



,,We hebben al zoveel ongelukken meegemaakt. Ik weet nog dat we in Italië een auto-ongeluk zagen gebeuren. De bestuurder bewoog niet meer en zat klem. Ik heb toen ingegrepen. Dat soort momenten vergeet je nooit meer.”