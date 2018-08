Caraïbische danspasjes op Bergse Boulevard

column van 't land We plukken de bonen en eten Blo­te-billetjes-in het-gras

4 augustus We zijn in de bonen. Dat betekent niet dat we in de war zijn, want dat wordt met dat gezegde eigenlijk bedoeld. De snijbonenpluk is begonnen en daarvan is voorlopig het einde niet in zicht. Als tenminste de weergoden ons goedgezind zijn.