Canadezen komen 'afkijken' in Dinteloord

Warme band

Dennis McKnight van The Innovators is nu al voor de vijfde keer in Nederland. ,,Ik geloof in het gezegde keep in touch with the Dutch'', lacht hij. ,,Alle innovaties op het gebied van de agrofood vinden plaats in Europa. We zijn hiervoor in Aarhus in Denemarken geweest, waar ze op dit gebied ook heel ver gevorderd zijn.''