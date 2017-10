Canadezen herdenken bevrijding Bergen op Zoom: 'Vrijheid niet vanzelfsprekend, ook vandaag niet'

Luchtmacht veteraan Frans Schulte uit Bergen op Zoom streed zelf begin jaren zestig als luitenant in Nieuw-Guinea.



"We moeten niet vergeten dat onze mannen ook vandaag nog dagelijks strijden voor vrijheid. Dat gebeurt ver van huis, in Cambodja en Mali. Landen waar de inzet van de strijdkrachten hard nodig is. Met alle risico's van dien."



"Het is goed dat we daarom blijven denken als we de Slag om de Schelde herdenken. Dat 'vreemdelingen' destijds hebben gestreden voor onze vrijheid. Het is belangrijk dat Nederland dat elders in de wereld ook blijft doen."