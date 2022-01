Canadese ‘merci’ voor lichtjes op oorlogsgraven in Bergen op Zoom: ‘Ontroerend wat uw jongeren doen’

Bedankje vanuit Canada



Salut Willem,



C’est vraiment très touchant ce que font vos jeunes. Il n’ont pas connu la guerre,même pas leurs parents seulement leurs grands parents;vous pouvez être fiers d’eux. Moi et une grande majorité de canadiens sont très fiers d’eux.

Malheureusement nos jeunes, leurs parents et même leurs grands parents n’ont pas une aussi bonne mémoire.

Your message went to more than 150 Vétérans of l’Association des Vétérans du R22eR (Royal 22e Régiment)de St-Jean sur Richelieu.



Merci encore Norman