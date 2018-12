Canadese leerlingen vaker naar Bergen op Zoom

EF-tours is een touroperator gespecialiseerd in themareizen voor Canadese leerlingen. Zij hebben Bergen op Zoom gevraagd een zogeheten Memorandum of Understanding met ze af te sluiten. Het komt er op neer dat EF-tours bezoeken naar de erevelden in Bergen op Zoom organiseert en daarnaast de Canadese jongeren ook andere interessante plekken in de omgeving wil laten zien. De gemeente werkt graag mee want het past in het uitgangspunt van Bergen op Zoom om uitwisseling op de gebieden onderwijs en economie te bevorderen.