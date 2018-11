Canadees schoolkoor bezoekt Bergen op Zoom

videoBERGEN OP ZOOM - Wat ging er door het hoofd van de Canadese militairen die in de Tweede Wereldoorlog naar Europa kwamen om te vechten? ,,Waarom besloten ze om te gaan vechten? Wat waren hun verwachtingen voor de toekomst?” Dat schoot Mark de Robertis als eerste binnen toen hij de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom zag. De Canadese tiener was een van de tachtig mensen die woensdag het ereveld bezochten. Een koor, samen met hun ouders, afkomstig van jongensschool Crescent School in Toronto.

De Robertis wandelt samen met Michael Cheng rond op de begraafplaats. ,,Het is een mooie, rustige plek”, hij. ,,Je kunt hier fijn rondlopen en nadenken over vroeger. Over deze mensen die ervoor gezorgd hebben dat wij nu in vrede kunnen leven.” Ook Cheng is onder de indruk. ,,Wat wij hier zien is slechts een handvol van de soldaten die is omgekomen.”

Over de strijd die de Canadese militairen hebben gevoerd in Bergen op Zoom wisten de twee niet heel veel. Cheng: ,,We hebben tijdens deze reis veel geleerd.”

Volledig scherm De kinderen traden op in Den Enghel. © Pix4Profs/Chris van Klinken

Opa Wotherspoon

Het schoolkoor is vanuit Canada eerst naar België gereisd, voor ze gisteren uitkwamen in Bergen op Zoom. Een van hun begeleiders is Gordon Wotherspoon, leerkracht op de school. Hij is de kleinzoon van kolonel ‘Swatty’ Wotherspoon. Zijn regiment speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944. Omdat de betrokken commandanten twijfelden wat te doen toen ze de stad binnenreden, zei Swatty de illustere woorden: ‘Hell Bill, let’s take the damn place!’

Maar over de oorlog sprak zijn opa niet zoveel, vertelt Wotherspoon. ,,Alles wat ik weet, heb ik van mensen om hem heen gehoord.” Hij is inmiddels drie keer met zijn school naar Bergen op Zoom gekomen en meermaals zonder. ,,Als docent vind ik het belangrijk om ze verhalen over de geschiedenis te vertellen. We praten niet veel over historie en zeker niet over de oorlog. Hier kunnen ze zien welke offers de soldaten hebben gemaakt. Dat maakt veel indruk.”

Na afloop van het bezoek aan de begraafplaats is het koor verdergegaan naar Den Enghel, waar ze gistermiddag een optreden gaven. Daarna gingen ze door naar Amsterdam. Wotherspoon: ,,We hebben meerdere optredens gedaan tijdens deze reis. Nu gaan we de toerist spelen.”