Camping De Bergse Hoeve wil toch uitbreiden

Professionaliseren

,,Maar ik ga gewoon door", zegt hij over zijn nieuwe poging. ,,Ik zit in de wachtkamer en blijf proberen, want we willen vooruit. Ik kan prima mijn brood verdienen, maar we willen als bedrijf gewoon verder professionaliseren. Want het kan altijd beter." De uitbreiding van De Bergse Hoeve valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Oost. Bergen op Zoom worstelt daar mee. De hele procedure is vastgelopen.