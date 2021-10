Campagne tegen criminele verleidingen in zeehavens

Om de medewerkers in de zeehavens te wijzen op de gevaren en om te zorgen dat ze niet door de knieën gaan voor financiële verleidingen is de actie ‘Wat heb je aan € 30.000 als daarna...’ gestart.



De campagne richt zich op alle medewerkers binnen de havens, van de werkvloer tot aan de directie, en speelt zich hoofdzakelijk online af. Iedere havenwerker die tijdens de campagneperiode zijn of haar Facebook checkt komt de campagne tegen. Die maakt havenmedewerkers bewuster van signalen van criminaliteit en van de risico's om samen te werken met criminelen in ruil voor geld.



Deelnemers zijn de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk, de gemeenten Borsele, Vlissingen, Moerdijk en Terneuzen, douane, Openbaar Ministerie, politie en Koninklijke Marechaussee, ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Zie ook www.veiligezeehavens.nl.