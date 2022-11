Camera's in Dinteloord moeten vuurwerkrellen rond jaarwisseling voorkomen

Marijn en Marijke dragen hun Bergse cafés over: ‘Ik had er even moeite mee, maar nu begint het aftellen’

BERGEN OP ZOOM - De kogel is door de kerk: de cafés ’t Slik en De Schorre gaan over in andere handen. Marijn en Marijke Withagen dragen hun kroegen op 1 maart volgend jaar officieel over. Nieuwe uitbaters Jan Bakker en Kim van Gent zijn er klaar voor. ,,In het caféleven tellen de dagen dubbel.’’

31 oktober