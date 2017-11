Camera's bij containerverzamelplaatsen in gemeente Woensdrecht?

Belevingsroute 'Rituelen Helen' slaat aan in Steenbergen

2 november STEENBERGEN - Na Allerheiligen komt Allerzielen. Het moment dat we stilstaan bij het verlies van een dierbare. We gedenken en herdenken. De belevingsroute 'Rituelen Helen' op de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen speelt daar op in.