Calfven wordt aangepakt, maar gaat die 30 kilometerzone werken?

Park in Bergen op Zoom kan uitgroeien tot proeftuin voor biobased economy

7:00 BERGEN OP ZOOM - Het Anton van Duinkerkenpark als zichtbare proeftuin, zeg maar het publieke uithangbord, van de Bergse ambities rond biobased economy. Dat idee spreekt wethouder Patrick van der Velden (openbare ruimte) zeer aan. Aanleiding is een plan van studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch om een educatieve route over biobased economy aan te leggen in het stadspark.