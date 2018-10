Calfven tijdelijk afgesloten 'maar ambulance kan er altijd komen'

Burgemees­ter Woensd­recht: 'Priori­teit geven aan ondermij­ning buitenge­bied'

14:07 HOOGERHEIDE - Het dumpen van drugsafval is aan de orde van de dag in West-Brabant. Een lek vat met duizend liter xtc-afval is donderdag gedumpt aan de Lange Steen bij Hoogerheide. De chemische rotzooi stroomde over het fietspad. Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht wil alles op alles zetten om de pakkans van de criminelen te vergroten.