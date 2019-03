Cafetaria 't Vijfde in Bergen op Zoom gewoon open na overval

Hoeveel geld er is meegenomen, wil de eigenaar niet vertellen. Op het moment van de overval waren de eigenaresse, haar zus en vijf à zes klanten aanwezig. ,,Iedereen is heel erg geschrokken, maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.”

Meer camera's in de buurt

De eigenaar heeft al verschillende maatregelen genomen. ,,We hebben een alarmsysteem en camera's hangen. We kunnen niet overschakelen naar een cashloze winkel, want veel van onze klanten betalen nog contant. Wat een optie zou kunnen zijn, is dat de gemeente meer camera's in de buurt ophangt.” De politie ging op zoek naar de dader, maar hij is tot op heden nog niet gevonden.