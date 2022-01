Cafetaria ’t Singeltje werd in juni twee keer overvallen: verdachte bekent tweede overval, maar ontkent eerste

Er gebeuren ook nog goede dingen, lees maar

Hij kon niet aarden in Nederland. Daarom was de zwerver ooit gaan reizen. Hij belandde in het Griekse dorp dat jarenlang ook mijn thuis was. Elke stoeprand was zijn stoel. Altijd zat hij daar met een blikje bier in zijn hand en een shaggie in zijn bijna tandeloze mond.

14 januari