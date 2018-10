Café 't Zwijnshoofd wordt weekendje Vlaams Mosselkot

Initiatiefnemer is oud-kok Jeroen Bulkmans die namens het Roparunteam NNN in drie dagen tijd ruim vijfhonderd kilo mossels hoopt te koken in de keuken van het monumentale café uit 1880.

Ouwerwets

Eerder organiseerde hij samen met zijn oud-collega Harry van Heijst een culinair benefietdiner in de voormalige ijzergieterij Gemcast. ,,We wilden nu iets laagdrempeligers en kwamen op het idee van een Vlaams Mosselkot", zegt Bulkmans. ,,Waarom we het Zwijnshoofd kozen als locatie ligt voor de hand hè. Hier hoeven we niet zo heel veel te doen om een echte ouwerwetse sfeer te creëren. De persjes liggen al op tafel! Maar we willen er qua aankleding wel iets speciaals van maken met jute mosselzakken bijvoorbeeld, en vlaggen."

De laatste keer dat 't Zwijnshoofd (afgezien van de aanbouw van het vestzaktheater in 2008) ingrijpend werd verbouwd was in 1964, vertelt eigenaresse Ria Denissen. ,,Toen werd het gedeelte waarin mijn oma woonde bij het café getrokken. De lambrisering en het bloemenbehang houden we bewust in stand vanwege de sfeer. Ook het plafond van bordkarton. Maar daar zit wel een stuclaag onder hoor, voor de brandveiligheid!"

De mossels die voor € 19,50 (inclusief drie sausjes en friet of brood) geserveerd gaan worden, komen van Neeltje Jans, zegt Van Heijst. ,,Tegenwoordig worden mossels vooral geassocieerd met zomer en terrasjes. Maar dat is onterecht. Qua smaak en grootte zijn ze in september, oktober en november het best. We serveren een Belgische portie, dat wil zeggen 1,2 kilo in een pannetje."

Wie het leuk vindt, kan voor € 4,50 het pannetje (niet zoals op de foto hierboven) waaruit gegeten is, meenemen. Zo hoopt de organisatie de opbrengst nog te verhogen. Vanwege het goede doel (Roparun zamelt geld in voor de ondersteuning van mensen met kanker) is geprobeerd via sponsoring de kosten zo laag mogelijk te houden.

Rondes

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober zijn er steeds twee rondes: vanaf 18 uur en vanaf 20 uur. Zondag 21 oktober is de eerste ronde om 16 uur en afhankelijk van de belangstelling om 19.00 uur nog een. Informatie een aanmelden via Facebook BORR.