Café in Steenbergen ontlasten? Sla leutbonnen dan van te voren zelf in

Ontlasten

Het is het tweede jaar dat de Striene Leutbonneclub feestvierders de gelegenheid geeft bonnen in te slaan. Zo hoeven café-eigenaren net wat minder voor te schieten, want ook zij moeten van tevoren bonnen groot inkopen. ,,Vorig jaar werd pas drie weken voor carnaval bekend dat het doorging", vertelt Looijen. ,,Ze waren na twee coronajaren flink door de reserves heen. Bonnen inslaan gaat voor hen over grote bedragen. Op deze manier kunnen we ze ontlasten.”