Café De Roos stopt: ‘Corona was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen’

Doodse stilte in Bergse binnenstad op el­lef-el­lef

11 november BERGEN OP ZOOM - Half elf, op ellef-ellef. Het eerste wat opvalt als je de stad binnenkomt, is de stilte. Waar anders de vastenavendmuziek al uit de kroegen klinkt, is het nu doodstil. Cafés zijn donker, de enige die over de Grote Markt loopt is een man met hond. In gewone kleren.