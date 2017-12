Café De Roos in Halsteren ontploft bij winst van 'hun' Rico Verhoeven

videoHALSTEREN - Luid geschreeuw uit zo'n honderd kelen als de commentator het nog maar eens bevestigt: 'De titel blijft in Halsteren.' In een bomvol café De Roos in Halsteren zagen tientallen fans van Rico Verhoeven hoe hun dorpsgenoot vanavond zijn wereldtitel kickboksen prolongeerde door Jamal Ben Saddik in de vijfde ronde neer te slaan.

Toch slaat de schrik de fans van Verhoeven al direct in de eerste ronde om het hart, wanneer de boomlange Ben Saddik het Verhoeven gelijk lastig maakt. Ook de 8-jarige Bryan Suykerbuyk, die samen met vader Edwin een plekje pal voor de tv heeft uitgezocht, is er niet gerust op. ,,Toen was ik wel een beetje bang dat Rico niet zou winnen.''

Later - als ie groot is - hoopt ie minstens net zo goed als z'n idool te worden. Aan de voorbereiding kan het in ieder geval niet liggen, Bryan traint inmiddels al bij de sportschool van Verhoeven. Hij zag zijn grote held er vorige week vrijdag nog, de wereldkampioen kwam langs voor de sinterklaasmiddag voor zijn leerlingen.

Gejuich

In de rondes daarna krijgt Verhoeven tot opluchting van Bryan en de andere fans de overhand, iedere rake klap van de Halsterenaar wordt in de kroeg aan de Dorpsstraat met gejuich ontvangen. Ben Saddik kan op minder of zelfs geen sympathie rekenen, zeker niet als ie volgens de Halsterenaren onterecht beweert onder de de gordel te zijn geraakt. ,,Dat was gewoon in z'n buik, maar die hangt dan ook een beetje over dat broekje heen.''

Badr Hari

De Roos ontploft als Ben Saddik in ronde vijf eindelijk tegen het canvas gaat. Bryan is dolgelukkig. Kelvin Schoonen had echter niet anders verwacht. ,,Rico had gezegd: 'in de laatste ronde pak ik hem' en dat heeft ie ook gedaan. Als Rico zoiets zegt, doet ie het ook.'' Schoonen kan het weten, want hij heeft jaren geleden nog met Verhoeven getraind in sporthal De Kannebuis. Hij hoopt volgend jaar op een rematch tegen Badr Hari, die eerder zaterdagavond zijn rentree bij kickboksorganisatie Glory aankondigde. Maar uitkomst staat volgens Schoonen al vast. ,,Badr is echt een legende, maar Rico slaat 'm gewoon kapot.''

Volledig scherm Rico kijken in De Roos. © Coen Hagenaars

