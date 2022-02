Café de Grote Slok in overtreding, boete van 7500 euro dreigt: ‘Ik heb geen waarschuwing gehad’

Schooldi­rec­teur Remco Blom stopt abrupt en neemt camping in Frankrijk over: ‘Het is nu of nooit’

DINTELOORD - Van schooldirecteur naar campingbaas. De langgekoesterde wens van Remco Blom (50) en zijn partner Norbert Bolluijt (50) komt plots in een stroomversnelling. In mei zitten ze in de Auvergne. ,,Dromen moet je najagen.”

7 februari