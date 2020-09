Café De Fabriek in Bergen op Zoom omgetoverd tot ‘pannenkoekenparadijs’

De pannenkoeken komen uit alle windstreken, met invloeden uit onder andere de Mexicaanse, Griekse en Toscaanse keuken. Ook Hawaii ontbreekt niet. Zo vreemd is die internationale oriëntatie niet, als we allerlei feiten over de pannenkoek op de placemat teruglezen. ,,Het recept voor pannenkoeken werd in de twaalfde eeuw door kruisvaarders meegenomen vanuit China en Nepal.”



De gasten van het eerste uur kwamen volgens Van Berkel ook overal vandaan. Hij heeft Spaans, Duits en Vlaams gehoord aan de tafels. ,,Er komen dus nog toeristen naar Bergen op Zoom.” Ook de binnenlandse markt was vertegenwoordigd. ,,We hadden iemand uit Sittard.”