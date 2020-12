Café Bellevue is verkocht: ‘Zeker in deze tijd hadden we het niet verwacht’

Corona-uit­braak in verpleeg­huis Bergen op Zoom eist 29 levens

10 december BERGEN OP ZOOM - De forse corona-uitbraak in verpleeghuis Het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom heeft aan 29 bewoners het leven gekost. Het virus is inmiddels gedoofd. Het hele verpleeghuis is weer uit quarantaine en de hulptroepen van Defensie zwaaiden donderdag af.