BZ Scouts uit Bergen op Zoom en Roosendaal vertrekken naar World Jamboree

BN DeStemBERGEN OP ZOOM - Het was een kort nachtje voor Britt van de Watering uit Bergen op Zoom en Laura en Beau Vink uit Roosendaal. Al om vier uur ‘s nachts verzamelen ze bij de Bergse Boulevard met troep Bokkenpootjes bij de bus naar Brussel. Allemaal dragen ze de Nederlande scouting-outfit: rode blouse en de das met de speciale ‘dasklomp’. Vanuit Brussel vliegen ze naar Amerika om in West Virginia de Wereld Jamboree bij te wonen.

Dat internationale scoutingkamp duurt tien dagen en wordt om de vier jaar in een ander land georganiseerd. Er komen zo’n 40.000 scouts van 14 tot 18 jaar uit 150 landen samen. De scouts hebben allemaal lang uitgekeken naar de trip. Britt (17) heeft via Instagram al met veel scouts uit andere landen contact gehad en hoopt die te ontmoeten. En ze kijkt uit naar de activiteiten op het immense Jamboree-terrein. ,,Je doet allemaal dingen die je in Nederland normaal niet kunt doen, zoals raften en zip-linen. Lekker buiten bezig zijn, dat vind ik heerlijk.’' Dat vindt ze ook het leuke aan de scouting, zegt ze. ,,Je kunt er lekker het jongetje in jezelf naar boven laten komen.”

36 scouts

De Troep Bokkenpootjes bestaat uit 36 scouts uit Brabant en Zeeland. Britt, scout bij de Delmo-groep, is de enige uit Bergen op Zoom. Laura (16) en Beau (15) zijn lid van scouting Sint Jan uit Roosendaal. Laura vindt Amerika vindt een fantastisch land. ,,En de combinatie met scouting leek me helemaal geweldig.’' De enthousiaste scout hoefde dan ook niet lang na te denken over de Jamboree. ,,Bij de scouting kan je gewoon jezelf zijn. Het zijn allemaal leuke mensen, je maakt er makkelijk heel veel vrienden.”

‘Supervet’

In totaal vertrekken zondag 19 troepen - naast de Bokkenpootjes zijn er bijvoorbeeld ook Worstenbroodjes en Roomsoezen - naar Amerika. Een flinke trip, want na de vlucht naar Washington volgt nog een busreis van acht uur. Na de Jamboree blijft het Nederlandse contingent nog twee weken in Washington en New York. Dat vindt Laura ‘supervet’. ,,We gaan naar Ground Zero en hopelijk ook naar het Witte Huis en Capitol Hill.”