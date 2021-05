BWI: ‘We moeten de ogen en oren zijn in alle Woensdrechtse dorpen’

Inja zegt dat de BWI al veel contact heeft met dorpsorganisaties zoals de zorgcorporatie in Huijbergen, de Bunt in Putte. De vrijwilligerswinkel in Woensdrecht en het inlooppunt in De Drieschaar in Ossendrecht. Ook wil de BWI meer burgerinitiatieven ondersteunen. “We willen die mensen gevraagd ondersteunen, maar we bemoeien ons niet me de organisatie, want anders zijn het geen echte burgerinitiatieven meer”.



Inja is tevreden over de bekendheid van de BWI in de gemeente Woensdrecht. ,,Maar het kan altijd nog beter en dat kan door een meer laagdrempelige bereikbaarheid. We moeten aanwezig zijn waar het gebeurt en de ogen en oren zijn in alle Woensdrechtse dorpen.’’