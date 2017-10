Buurtpreventieteam Putte: extra ogen en oren voor de politie

PUTTE - In Putte werkt het buurtpreventieteam nauw samen met de politie, zoals bij een actie om hardrijders aan de jas te trekken.

Even na zeven op een donkere dinsdagavond. In hartje Putte dirigeert een agent een Belgische auto de parking achter de kerk op. Daar volgt de boetedoening voor de bestuurster. ,,Na correctie nog altijd 43 kilometer per uur terwijl je hier maar 30 mag”, geeft de diender de uitslag van zijn lasermeting door.

De afhandeling laat hij over aan coördinatrice Goanita van Linden van buurtpreventieteam Putte. ,,Dit zou een bekeuring van 104 euro zijn”, waarschuwt zij. ,,Maar de actie van vanavond is bedoeld om mensen alert te maken op de maximumsnelheid hier.” Dit keer komt de schuldbewuste Vlaamse dame er vanaf met een folder.

De lasercontrole is het sluitstuk van de veiligheidsdag die de Putse buurtpreventieploeg houdt met de politie, het dorpsplatform en de gemeente Woensdrecht. Burgemeester Steven Adriaansen geeft de aftrap in MFC De Biezen .

Armoedecijfers

,,Dat jullie zichtbaar zijn en alert op inbraakpreventie, hangjongeren en drugs is goed. Maar als jullie toch surveilleren, kun je ook letten op sociale problemen”, aldus Adriaansen. Daar haakt wethouder Lars van der Beek op in met zijn strijd tegen armoede. ,,In onze gemeente zit 6,8 procent van de mensen onder de armoedegrens. Dat zijn heftige cijfers.” Putte, met vrij veel huurhuizen en een lager opleidingsniveau, spant de kroon met 9,2 procent, dan volgen Hoogerheide/Woensdrecht (6,6), Ossendrecht (6) en Huijbergen (5,9).

,,Naast scholen, kerken en sportclubs kan de buurtpreventie ook signalen doorgeven. Soms stappen mensen uit schaamte of onwetendheid niet naar de gemeente, terwijl wij wel budget hebben om hen te helpen. Jullie zijn als ogen en oren heel nuttig”, prijst Van der Beek. Welzijnsorganisatie Wij Zijn Woensdrecht geeft de nodige tips over armoedesignalen.

Surveilleren

Daarna gaat het buurtpreventieteam met agenten en raadsleden op pad door Putte. Coördinatrice Goanita van Linden is met haar 44 jaar de jongste van de ploeg. ,,We zijn met vijftien en streven ernaar om elke dag te surveilleren.”

Soms zien ze jongeren uit het dorp met een blowtje en een biertje. ,,Als ze geen overlast geven, vragen we of ze de boel wel netjes achter willen laten”, vertelt Van Linden. ,,Maar afgelopen zomer bij de eendenvijver was er echt een drugsprobleem. Een keer stonden er vijf onbekende gasten die verbaal flink agressief werden. Dat voelde echt bedreigend.”

Vol lof

Het team geeft zulke zaken door aan Linda Bogers, hun aanspreekpunt bij de gemeente. Bogers is vol lof over de Putse club. ,,Zoals in de andere kernen zijn het ook hier allemaal vrijwilligers die veel zien. Qua veiligheid, maar ook armoede of eenzaamheid. Daar kan ik dan de juiste professionals op afsturen.”

Henk van de Brug, cliëntondersteuner voor de gemeente, werkt ook samen met het preventieteam. ,,Als ik iets hoor van hen, dan ga ik erop af, praten met mensen, uitleggen waar ze terecht kunnen.”

Ook de Putse wijkagent Fon Wagenaars is blij met het buurtpreventieteam. ,,Toch extra ogen en oren, he. Ze zijn zichtbaar aanwezig en hebben mijn nummer. De overlast bij de eendenvijver konden we na hun tips tot normale proporties terugbrengen.”

Taart eten

Onderweg ontvangt Van Linden een steunbetuiging van een wandelaar met zijn hond. Ook Ineke Dingemans, de andere coördinatrice, krijgt positieve reacties uit de Putse bevolking. ,,Ze waarderen wat we doen. Ik ben met Jacques Hermie zelfs een keer uitgenodigd om taart te komen eten.”