Buurtpreventie is wildparkeren in Bosstraat en Potterstraat beu: ‘En de gemeente doet er niks aan’

Bewoners en ondernemers hebben al jaren last van auto’s die in de avonduren op de stoep parkeren. Het gaat dan hoofdzakelijk om bezorgers, die af en aanrijden en parkeren op plekken waar het niet is toegestaan. ,,Zo’n reactie van de gemeente is toch te gek”, zegt Snepvangers. ,,Wij moeten als buurtpreventie zaken doorgeven, en vervolgens wordt er niets mee gedaan. Moeten wij dan onze hesjes maar aan de wilgen hangen?”



Handhaving huist tegenwoordig in de Potterstraat, zegt hij. ,,Ze hoeven maar naar buiten te kijken om het te zien. En toch doen ze er niets aan.”



De gemeente geeft aan dat het vooral gaat om de avonduren, maar volgens Snepvangers hoeft er niet iedere avond gehandhaafd worden. . ,,Eens in de week, eens in de maand voor mijn part. Als er maar íets gebeurt. Laatst nog was er in het Vierkantje iemand thuis onwel geworden. Er kon amper hulp komen omdat er overal auto’s geparkeerd stonden.”