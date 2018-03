Buurtpreventie is vandalisme in Steenbergen-Zuid helemaal beu en luidt noodklok

Na recent twee branden in de Seringenlaan is de situatie in de wijk dusdanig geëscaleerd dat het buurtpreventieteam in Steenbergen-Zuid aan de bel trekt bij de Steenbergse politiek. "Het houdt niet op", zegt Eduard Tonissen, een van de twee wijkcoördinatoren. "Gaat er niets in de fik, dan beschadigen ze wel een paar auto's." Wie er precies achter de reeks vernielingen zitten, weet het buurtpreventieteam niet. Wel zijn er vermoedens. "Het is net een kat-en-muis spel", zegt Tonissen. "Lopen wij tussen zes en zeven uur 's avonds onze ronde, dan is het een uur later raak. Ze weten precies wanneer we op pad gaan. Op heterdaad betrap je ze niet."