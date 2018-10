Buurthuis Lepelstraat viert jubileum met open middag

LEPELSTRAAT - Ouderensoos, cursusruimte, prikpost en stembureau. Buurthuis 't Weike in Lepelstraat wordt al jaren gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. ,,'t Weike is veel meer dan alleen een gebouw. Omdat er zoveel gebeurt, is het buurthuis belangrijk voor het versterken van de samenhang in het dorp'', zegt voorzitter Kees Hooghiemstra van SKW Lepelstraat.

Dit jaar is het een kwart eeuw geleden dat het door SKW beheerde buurthuis de deuren opende. Het jubileum wordt op 20 oktober gevierd met een open middag. Van 14.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom voor een drankje en om te kijken wat er zoal in het buurthuis gebeurt.

Start

Een van de Lepelstraters die goed weet hoe de bouw van 't Weike tot stand is gekomen, is Doeke Hooghiemstra, vader van huidig SKW-voorzitter Kees. Hooghiemstra senior was 40 jaar lang voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Sint Antonius. Die stelde 25 jaar geleden een stuk grond beschikbaar voor de bouw van 't Weike.

,,Het SKW was indertijd op zoek naar een eigen plek voor de jeugd'', zegt Doeke Hooghiemstra. ,,Tot die tijd hadden de jongeren steeds tijdelijke locaties. Dit keer kon wel voor een vaste plek worden gezorgd. De toenmalige gemeente Halsteren stelde een subsidie beschikbaar en wij hebben dat als Stichting Gemeenschapshuis Sint Antonius ook gedaan.''

Vrijwilligers

Hooghiemstra senior laat weten dat een groep vrijwilligers 't Weike vanaf de grond heeft opgebouwd. ,,Ook de ouders van de jongeren voor wie het buurthuis was bestemd, werden opgetrommeld om hun steentje bij te dragen.''

Sinds de opening konden jongeren in 't Weike terecht voor knutselmiddagen, dansexpressie en allerlei andere activiteiten. Maar ook voor de andere inwoners van het dorp was en is er van alles te doen. ,,Zo houdt de Stichting Welzijn Ouderen haar soos tegenwoordig in 't Weike'', zegt Kees Hooghiemstra.

Financiën