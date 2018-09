Buurtfeest moet saamhorigheid in Borgvliet brengen: 'Als het aanslaat volgt er nog veel meer'

Bergse verdachten van smokkel 510 kilo coke uit de cel

9:04 BERGEN OP ZOOM/DEN HAAG - Vier mannen uit Bergen op Zoom die worden verdacht van de smokkel van 510 kilo cocaïne via een bedrijf in 's Gravenzande kunnen hun proces in vrijheid afwachten. De vier zijn deze week samen met drie andere verdachten uit onder meer Hansweert op vrije voeten gesteld door de rechtbank in Den Haag. Dat gebeurde omdat een inhoudelijke behandeling nog lang kan duren.