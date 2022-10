Buurtbewoners geschokt, maar niet verrast na beschieting Bergse kapperszaak

BERGEN OP ZOOM - De politie weet nog niet wie er achter de beschieting op de kapperszaak in de Kastanjelaan in Bergen op Zoom zit. Het pand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Het gevoel van onveiligheid in de wijk neemt toe. ,,Het is de tweede schietpartij in een jaar tijd.”