Buurtbewoners en Volkspartij willen dat deze bomen snel gekapt worden

Quote De bomen zijn veel te hoog Jan Peeters, omwonende Volgens Jan Peeters, omwonende van de Kruispoort, speelt de kwestie al lang, heel lang. ,,In 1974 hebben bewoners de eerste brief naar de gemeente gestuurd om de bomen te snoeien. Dat is niet goed gebeurd. Het resultaat? De bomen zijn veel te hoog.”

Buurtbewoners erg geschrokken

In februari 2017 is er één boom omgevallen. Daar zijn de buurtbewoners erg van geschrokken, stelt Peeters. ,,Een aantal buurtbewoners heeft de slaapkamer aan die kant van het huis. Als het dan stormt, verkassen ze naar de andere kant. Laatst is er zelfs nog een tak naar beneden gevallen.”

,,Wij willen de zaak graag warm blijven houden”, aldus Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij. ,,Een halfjaar geleden is het raadsbesluit al genomen. En nu is het al juli en er is nog steeds niks gebeurd.”

‘College moet snel besluit nemen’

,,De bewoners voelen zich niet voor niks onveilig. Het college moet een besluit nemen, maar wij vinden dat het al wel duidelijker had moeten zijn over hoe het nu verder moet. Wij hebben geen idee hoe het college er nu mee omgaat”, aldus Lambers.

De gemeente laat weten dat ze het advies van de bezwaarschriftencommissie afwacht, die in mei plaatsvond. ,,Daarna komt het advies dan in B & W”, aldus woordvoerder Anouk Denissen. ,,Zij zijn op tijd met hun advies. Op korte termijn verwachten we dat we er meer over weten.”

Voor Peeters is het duidelijk: de platanen moeten om. ,,Wij willen gewoon helemaal van de bomen af. Ze staan heel erg scheef en hebben een zware top. Die gaan vanzelf dus een keer omvallen. En dan zijn we bang dat ze dwars door onze huizen gaan. Het is heel vervelend dat er nu nog steeds geen advies is gekomen.”