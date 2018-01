Buurtbemiddeling in Steenbergen: 'Een gevecht tegen elkaar veranderde in een strijd met elkaar'

STEENBERGEN - Die buurman die tien keer per nacht het toilet doortrekt of de buurkinderen die veel lawaai maken: buren ergeren zich er soms mateloos aan. Een goed gesprek en een beetje kennis van de achtergronden kan soms al veel oplossen.

Dat is het idee achter buurtbemiddeling, waarbij vrijwilligers als neutrale tussenpersoon het gesprek in goede banen leiden.

Startschot

In Steenbergen hebben wethouder Cor van Geel en bestuurder Ad van Rijen van WijZijn Traverse Groep dinsdagmiddag het startschot gegeven voor het vrijwilligersproject Buurtbemiddeling. Daarin wordt ook samengewerkt met woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier.

Bij de start in Steenbergen zijn al gelijk tien vrijwilligers actief, maar mensen kunnen zich nog steeds aanmelden zegt coördinator Pascal Vos van WijZijn Traversegroep. Die organiseert en coördineert de buurtbemiddeling en traint de vrijwilligers in het voeren van die gesprekken, maar ook in het zoeken naar de diepere achtergronden die soms achter zo'n ruzie liggen. Onoplosbare conflicten worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk of de GGZ.

Steenbergenaar Barry de Groot is een van de kersverse buurtbemiddelaars. ,,Mijn thuis is voor mij een rustpunt in de hectische wereld, ik hoop dat dat voor andere mensen ook zo is en wil daar graag aan bijdragen'', verklaart hij zijn betrokkenheid.

Heftig verhaal

De Groot heeft inmiddels zijn eerste ruzie beslecht. ,,Het was een heftig verhaal, met veel emoties. Maar op een gegeven moment bereikten we een omslagpunt, waarna het van een gevecht tegen elkaar veranderde in een strijd met elkaar. Die buren bleken toen opeens veel meer met elkaar gemeen te hebben dan ze gedacht hadden.''

De Groot merkte dat beide partijen niet eens meer wisten waar de ruzie nou eigenlijk over ging. ,, Pas toen die mensen zich openstelden en meer over elkaars achtergronden hoorden, kwam er wederzijds begrip. Het einde van het verhaal was dat de een ging kijken of er een loper op die gehorige trap gelegd kon worden en de ander aanbood daarbij te helpen. Ze zijn op vriendschappelijke wijze, met een handdruk, uit elkaar gegaan.'' ,,Dat is de meerwaarde van bemiddeling'', vindt vrijwilliger Remco Pronk uit Tholen.

Oplossing

,,Dankzij een neutrale buurtbemiddelaar komen beide partijen in gesprek en zorgen ze zelf voor een oplossing.'' Buurtbemiddelaar Conny van Vugt slaagde er bij haar eerste 'casus' niet in om de mensen bij elkaar te brengen. ,,Toch heb ik er een goed gevoel over. Omdat de klager zich eindelijk gehoord voelde.''

Wethouder Van Geel noemt buurtbemiddeling een 'winwin-situatie': ,,Problemen worden op een eenvoudige, maar ook professionele manier opgelost en doordat ze niet uit de hand lopen kost het de samenleving ook minder geld.''

Begrip en vertrouwen

WijZijn Traverse Groep heeft in Roosendaal en Tholen al veel langer ervaring heeft met deze aanpak van buurtconflicten. ,,In Roosendaal zijn er 120 tot 130 meldingen per jaar, in driekwart van de gevallen kunnen we echt wat betekenen doordat door het gesprek simpelweg ruimte voor begrip en vertrouwen ontstaat'', vertelt Pascal Vos.