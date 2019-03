Buurt wil extra stoplicht of rotonde op drukke Markiezaatsweg in Bergen op Zoom

VIDEO 'Steenber­gen? Dat heeft altijd al een uitgespro­ken mening gehad'

9:55 STEENBERGEN - Van alle Forum-overwinningen in West-Brabant, was die in Steenbergen het grootst. Met 21,2 procent werd de partij van Baudet daar veruit de grootste. Tot verbazing leidt het niet of nauwelijks. ,,Dit is nu eenmaal een rechtsgeoriënteerd gebied'', zegt gemeenteraadslid Dasja Abresch.