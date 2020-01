Buurt ruimt wijk Borgvliet zelf op: ‘Niet mopperen, maar prikken’

BERGEN OP ZOOM - Gewapend met prikkers, grijpers en blauwe plastic zakken trekt de in oranje hesjes gehulde schoonmaakbrigade vanuit het Hoofdkwartier in de Rembrandtstraat de buurt in. Zes bewoners van Borgvliet die zich ergeren aan het vuilnis dat zich in de buurt opstapelt in bosjes en goten.

Initiatiefneemster Hanneke Joosen en Sannie de Swart hebben via Facebook schoonmaakacties georganiseerd. Vandaag melden zich vijf bewoners bij het Hoofdkwartier. Sannie’s chihuahua’s Valentijn en Mindy laten zich prinsheerlijk rondrijden op het karretje waar de thermosfles met glühwein al klaar staat voor na afloop. ,,Ik had eigenlijk ijsjes beloofd, maar het is behoorlijk koud.”

‘Minder criminaliteit in schone wijk’

Kevin Nolan raapt ondertussen de ene plastic zak na het andere blikje van de stoep. ,,Ik woon in Borgvliet en erger me al tijden aan het al het afval op straat. Ik hoop dat we met deze actie het goede voorbeeld geven.” En dat is precies hoe de andere ‘prikkers’ erover denken: ,,Niet mopperen, maar zelf doen’', vindt Lieke van der Heijden en ook Luc Asselbergs doet een duit in het zakje: ,,Ik denk echt dat er in een schone wijk minder criminaliteit voorkomt.”

Quote Dit is geen visite­kaart­je voor de buurt Hanneke Joosen

Doorn in het oog

In de Frans Halslaan wijst Hanneke Joosen op de fiets die gedeeltelijk verbrand is en tegen het hek van een leegstaand huis naast een voormalig garagebedrijf staat. ,,Die fiets hebben we al een paar keer gemeld in de Buiten Beter App, maar hij staat er nog steeds. Dat huis is ons een doorn in het oog. De auto’s zijn wel van het terrein gehaald, maar het onkruid schiet zomers tussen de tegels omhoog en wordt niks aan gedaan. Dit is geen visitekaartje voor de buurt.’'

De sportkooi in de Pieter Breughelstraat is de volgende halte. Joosen: ,,Het valt nu mee, pas geleden heb ik daar tachtig bierblikjes uit de bosjes gehaald. Als je zo nodig stoer bier wil drinken, ruim het dan ook op.”