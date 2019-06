Buurt onaangenaam verrast door betonrand bij Zuiderdreef

Wraak op wijkagent in Putte: auto in de fik

4 juni PUTTE/BREDA - De autobrand in de auto van een wijkagent in Putte is vorig jaar op 28 mei ontstaan, doordat Randy M. wraak nam. De 20-jarige Puttenaar was het beu dat hij keer op keer staande werd gehouden. M. zou illegaal taxiën en om die reden was hij in de week voor de brand al meerdere malen aan de kant gezet.