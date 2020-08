Buurt helpt aan vuurzee ontsnapte trucker (46) uit Bergen op Zoom: ‘Zijn gezicht was helemaal verbrand’

Brandhaard Bergen op Zoom telt opnieuw meeste coronabe­smet­tin­gen per 100.000 inwoners

18 augustus BERGEN OP ZOOM - Mede dankzij de aangescherpte maatregelen is het aantal coronameldingen in Bergen op Zoom licht afgenomen ten opzichte van vorige week, maar de gemeente telt nog altijd de meeste meldingen van heel Nederland per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.