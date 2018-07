Buurt furieus over huis vol ongedierte in Bergen op Zoom

Dinkelberg is ten einde raad. Het perceel grenst aan haar tuin. Ze ziet regelmatig muizen lopen en katten die zich nestelen en ook nog eens agressief reageren. ,,Er moet écht iemand dat huis in. Je weet niet wat voor vuiligheid er ligt. Er spelen hier kinderen in de wijk."



Waarom het huis nog niet is opgeruimd? Het is in bezit van woningcorporatie Stadlander, maar die kan niets doen. De nabestaanden halen het huis niet leeg, de woningcorporatie heeft een kort geding aangespannen. Woordvoerder Ria van Gils: ,,Wij kunnen niet zomaar naar binnen gaan, want het zijn niet onze spullen. We moeten wachten op de uitspraak van de rechter." Waarom de nabestaanden het huis niet leeg willen halen, wil Stadlander niet zeggen.