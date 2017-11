Busvervoer Tholen hele dag gestremd door brand

Nar Eric dient nog een jaar d'n Oog'eid

12 november BERGEN OP ZOOM - De viering van de Ellefde van de Ellefde van de Stichting Vastenavend begon zaterdag zoals gebruikelijk in Hotel De Draak met het in brand steken van 'errepelòòf' in de 'Sintere Mèèrte schouw' om de boze geesten te verdrijven.