Bushaltes straks knooppunt met leenfiets, scooter, taxi of buurtbusje

HOOGERHEIDE - Met uitgebreide bushaltes waar je kunt overstappen op een huurfiets of -scooter, deelauto of -taxi of buurtbus wil de gemeente Woensdrecht goed openbaar vervoer voor elk kern behouden nu buslijnen verschralen. Ze trekt samen op met Bergen op Zoom en Steenbergen.

,,Lastig bij openbaar vervoer is dat we erg afhankelijk zijn van wat de provincie en vervoerders als Arriva van plan zijn. Goede reden om de stevige lobby met onze Bergse en Steenbergse collega’s door te zetten”, zegt de Woensdrechtse verkeersdeskundige Jeroen Leijdens.

,,Eind 2019 is in Bergen op Zoom flink afgeschaald met de stadsdienst, in Lepelstraat komt geen enkele bus meer. Zulke zaken, daar moeten we als regio tegen blijven adviseren, maar het besluit ligt helaas niet bij ons. We zijn wel blij dat Arriva toezegt de huidige lijnen nu zo te houden. Dat is ook de inzet bij de nieuwe vervoersopdracht vanaf 2023", aldus Leijdens.

BBA-bussen lang verleden tijd

,,Ondanks alle gelobby is de tijd dat BBA-bussen elk half uur door ieder dorp reden lang voorbij”, weet de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Hopelijk verandert er voorlopig niets meer in negatieve zin. Intussen moeten we voor de toekomst als Brabantse Wal-gemeenten werk maken van gedeelde mobiliteit via hubs.”

Zo’n hub is een knooppunt waar reizigers kunnen overstappen naar een ander vervoermiddel. ,,Zoals de Bravofiets in Bergen, al wordt die nog niet zoveel gebruikt. Maar op een juiste locatie bij ons wellicht wel.”

Voor elke Woensdrechtse kern zoekt Van Agtmaal een hub, zo luidt de ambitie in het vervoersplan 2021-2015. Dat gaat uit van de vier huidige buslijnen: van Bergen op Zoom naar Huijbergen (104), Ossendrecht (105), Putte (106) en van Dinteloord naar het ZuidWestHoek College bij Ossendrecht (110).

Drukste halte moet ‘hub’ worden

De meeste gebruikte halte per dorp komt in beeld voor uitbreiding tot hub waar een leenfiets, taxi of busje genomen kan worden. Voor Ossendrecht is dat bij het ZWH College, voor Hoogerheide en Woensdrecht de Scheldeweg, voor Huijbergen woonhof Margaretha en voor Putte net over de grens bij het Moretusbos, samen met Stabroek.

De A4-carpoolplaats bij Hoogerheide kan een extra hub zijn waar ook de Flixbus stopt. ,,We moeten nog wel een flink ei leggen over de keuze, want een hub aanleggen kost al gauw 200.000 à 250.000 euro”, zegt Van Agtmaal. Hij gaat ook in dorpen praten met initiatiefnemers om ideeën als buurtbusjes, laadpunten, fiets- en wandelroutes uit te werken.

